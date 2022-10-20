Самарцам рассказали, как хлеб помогает при похудении и замедляет процессы старения

В магазинах следует покупать хлеб с добавлением злаков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, как хлеб влияет на здоровье. Особые вид и сорт помогает сбросить вес и замедлить процесс старения.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург рассказал, как может помочь хлеб организму. Врач отметил, что ржаной и цельнозерновой хлеб помогает снизить воспалительные процессы, углеводы усваиваются медленно, поэтому организм получает энергию иначе и остается сытым долгое время.

Также диетолог отметил, что подобные плюсы зависят только от качества продукта. Рекомендуется покупать хлеб с добавлением злаков и семян, об этом врач рассказал информационному агентству Ura.ru.