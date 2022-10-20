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Общество20 октября 2022 10:37

Власти Самары объявили торги на комплексное развитие двух крупных участков

Площадки расположены в Кировском и Октябрьском районах
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Один из участков находится неподалеку от парка Металлургов.

Один из участков находится неподалеку от парка Металлургов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия ищет застройщиков, которые займутся комплексным развитием двух крупных участков. Исполнители будут выбраны путем аукциона. Соответствующее распоряжение подписал глава департамента градостроительства Самары, пишет ВолгаНьюс.

Согласно документации, на торги выставлены участки в Кировском и Октябрьском районах. Одна из территорий находится в границах улицы Ставропольской, Ташкентского переулка, проспекта Юных Пионеров и улицы Советской, неподалеку от парка Металлургов. Ее площадь составляет 4,94 Га. Начальная цена аукциона – 3,28 млн. рублей.

Второй участок площадью 1,87 Га находится в границах улиц Революционная, Корабельная, Третьего проезда и улицы Артемовской. Начальная цена аукциона составляет 1,512 млн. рублей.

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