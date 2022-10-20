Коллектив "ОДК-Кузнецов" получил поздравление с 110-летием завода от Владимира Путина

В честь 110-летия предприятия президент России Владимир Путин направил в адрес коллектива поздравительную телеграмму. Фото: ОДК-Кузнецов

ПАО "ОДК-Кузнецов" - предприятие с богатейшей историей, опытом и заслугами перед Отечеством. Образованное в 1912 году в Москве, в начале Великой Отечественной войны оно было перенесено в Куйбышев. Под руководством генерального конструктора Николая Кузнецова, имя которого носит завод, на нем было разработано 57 оригинальных и модифицированных авиационных и ракетных двигателей марки «НК».

"ОДК-Кузнецов" - флагманское предприятие Военно-космических сил России. Здесь выпускают и обслуживают двигатели для самолетов Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160. Завод - монополист по производству двигателей для ракет- носителей "Союз" на протяжении более чем 60 лет. Двигатели от ОДК-Кузнецов обеспечивают все пилотируемые космические запуски и 80% коммерческих.

В честь 110-летия предприятия президент России Владимир Путин направил в адрес коллектива поздравительную телеграмму, в которой особо подчеркнул героический подвиг заводчан в годы Великой Отечественной войны, которые в суровых условиях непрерывно производили двигатели для "летающих танков" - самолетов ИЛ-2. Президент отметил вклад многочисленных поколений заводчан в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны и героический подвиг.

- Благодаря профессионализму и самоотверженности талантливых ученых, конструкторов, инженеров, специалистов коллективы заводов всегда с честью выполняли ответственные государственные задачи, вносили значимый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Так было и в годы Великой Отечественной войны, когда в тяжелейших условиях – и в Москве, и на новой производственной площадке в Куйбышеве – они надежно обеспечивали авиационными двигателями боевые самолеты Военно-воздушных сил РККА, приближая Победу, - говорится в телеграмме президента России. - Важно, что нынешнее поколение заводчан трудится основательно, с полной отдачей, широко внедряет передовые идеи и разработки, реализует перспективные проекты в сфере производства и сервисного обслуживания авиамоторов, двигателей, индустриальных газотурбинных установок в интересах Министерства обороны РФ, крупнейших отечественных компаний. И конечно, отрадно, что вы бережно храните преемственность поколений, продолжаете замечательные традиции, заложенные ветеранами.