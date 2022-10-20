Под Самарой пьяный сельчанин угнал автомобиль соседа после застолья с его женой

Угонщик признался, что взял машину, чтобы съездить по делам. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Настоящая драма развернулась в Ставропольском районе Самарской области. В селе Подстепки у местного жителя неизвестные угнали автомобиль. Позднее выяснилось, что угонщиком был его сосед, который перед этим устроил застолье с супругой пострадавшего. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

60-летний владелец «LADA VESTA GFK 110» заявил в полицию об угоне автомобиля. Он сообщил, что оставил машину у дома перед уходом на работу. После возвращения домой мужчина обнаружил, что автомобиль исчез. Он назвал полицейским все характеристики авто. Начались поиски.

Обнаружить угнанную машину удалось на Приморском бульваре в Тольятти. Правоохранители остановили авто для проверки и обнаружили, что находящийся за рулем 35-летний водитель пьян. Им оказался сосед пострадавшего, ранее судимый за убийство и изнасилование. Мужчину задержали, а машину отправили на спецстоянку.

Во время разговора с женой оперативники выяснили, что женщина проводила мужа на работу и пригласила соседа в гости. Они устроили застолье, после чего хозяйка квартиры уснула. Горе-сосед воспользовался моментом.

– Задержанный пояснил, что после застолья с женщиной решил съездить на машине ее мужа по собственным делам, для чего воспользовался ключами, хранящимися в свободном доступе. Реализовать задуманное не успел, так как был задержан полицейскими, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль возвращен законному владельцу.