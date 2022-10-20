Как сделать онлайн-общение и обучение эффективным и удобным, как проводить онлайн-встречи и сократить расходы на мобильных сотрудников

Фото: МТС

МТС приглашает представителей сферы образования и самарских предпринимателей на полезные вебинары. Ближайшие онлайн-встречи будут посвящены организации и повышению эффективности онлайн-обучения, возможностям отечественного ПО для онлайн-коммуникаций и сервисам для организации работы удаленных работников. Предприниматели Самарской области могут бесплатно принять участие в онлайн-встречах, необходима только регистрация.

Вебинары состоятся:

21 октября, 14:00 - Как внедрить платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах

Для кого: проректоров, руководителей учебных и методических отделов, руководителей отделов по информатизации

Темы для обсуждения: как проводить дистанционно мероприятия со сложным техническим оснащением и настраивать автоматический сбор статистики; как охватить максимальное количество слушателей в два клика; как сделать онлайн-обучение эффективным и удобным; как привлекать новых студентов и монетизировать обучение; как экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий; как обеспечить безопасность данных.

Спикеры: Татьяна Козлова, директор центра дистанционного обучения РТУ МИРЭА, Евгений Смирнов, руководитель отдела обучения Webinar Group

25 октября, 14:00 - Как развернуть в компании самую популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий

Для кого: руководителей IT-департаментов, технических и ИБ-директоров, ответственных за цифровую трансформацию.

Темы для обсуждения: презентация российской компании Webinar Group с экосистемой сервисов для онлайн-встреч, вебинаров, виртуальных мероприятий, совместной работы и смешанного обучения; как проводить онлайн-встречи на всю компанию из браузера или мобильного приложения; как сократить время на администрирование; как обеспечить безопасность данных; как приглашать до 100 человек на онлайн-встречи и до 10 000 на массовые онлайн-мероприятия в два клика; как интегрироваться с внешними сервисами: интерактивной доской Miro, Google Calendar и Chrome, Microsoft Outlook.

Спикеры: Александр Афанасьев, руководитель продуктового направления Webinar Group

26 октября, 11:00 – «Мобильные сотрудники» для эффективности вашего бизнеса

Для кого: владельцев и управляющих корпоративных автопарков, руководителей служб по работе разъездных сотрудников, флит-менеджеров, старших механиков, логистов, руководителей служб эксплуатации зданий и оборудования, HR-служб и служб безопасности компаний.

Темы для обсуждения: как увеличить эффективность работы каждого сотрудника на 25%; как снизить пробег автопарка до 15%, а расход топлива – на 25%; как работает обновленный конструктор форм, дополнительных полей и отчетов; как работают новые функции импорта/экспорта с дополнительными полями; как работает обновлённый фильтр заявок и настройка прав пользователей.

Спикеры: Александр Коломенский, менеджер по продукту