В Самарской области отремонтировали 20 км автодороги, проходящей через два района

В регионе обновили еще один дорожный участок. Фото: министерство транспорта региона

В Самарской области в эксплуатацию ввели 20 километров автодороги. Путепровод проходит по территории Волжского и Кинельского районов.

По данным министерства транспорта Самарской области, в регионе отремонтировали часть автодороги «Кинель – Богатое» - Спиридоновка – Домашка – «Самара – Оренбург». Специалисты в этом году выполнили переустройство верхнего и нижнего слоя асфальтобетона на участке. Также в рамках безопасности движения, рабочий установили: 16 светофоров, 67 метров пешеходных ограждений, 266 метров шумовых полос, а также обустроили 880 метров тротуаров и 1130 метров барьерных ограждений.

Помимо этого, на участке установили 4 остановочных пункта и обустроили 4 пешеходных перехода. Дорожные ремонтные работы продолжаются.