У россиян юань набирает популярность

Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов со страниц Коммерсанта. По его мнению, россияне стали проявлять интерес к юаню еще в марте, как способу диверсифицировать валютные активы. Это стало особенно актуально в связи с изменениями на валютном рынке и значительными колебаниями курса доллара. И если в начале года в россияне только «прощупывали» юань, то уже по итогам августа было куплено китайской валюты на 39 млрд руб. Топ-менеджер Сбербанка отмечает, что высокий интерес к юаню происходит из-за сложных отношений со странами ЕС и США и как следствие снижения привлекательности европейской и американской валюты для хранения сбережений.

Также в статье отмечается, что на курс доллара и юаня особенно влияет монетарная политика центральных банков США и КНР. Попов рассказывает, что банки в странах действуют абсолютно разнонаправлено. В Америке в связи с крайне высокой инфляцией активно повышается ключевая ставка, а вслед за ней растет и доллар, который уже достиг 20-летнего максимума по отношению к ведущим мировым валютам. А вот Народный банк Китая проводит совсем иную политику – там наоборот ставки снижаются. Причина тому экономические трудности, которые испытывает страна из-за последствий COVID-19. При этом Китай располагает значительными валютными резервами – около $3 трлн, – что позволяет НБК сдерживать дальнейшее ослабление юаня к доллару.

Также спикер Сбера отмечает, что позиции рубля к юаню сейчас достаточно крепки, а риск, что российская валюта будет слабеть, – мал. По его прогнозам, до конца 2022 года рубль будет держать свои позиции.