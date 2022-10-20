Самарский политех реконструирует систему водоснабжения в Новокуйбышевске

Благодаря реконструкции почти 100-тысячное население Новокуйбышевска будет обеспечено питьевой водой, соответствующей всем санитарно-гигиеническим требованиям.

Систему водоснабжения Новокуйбышевска ждет глобальное обновление. В рамках нацпроекта «Экология» будет выполнена полная реконструкция объектов. Работами займутся специалисты Самарского политеха.

– К концу 2024 года подземные водозаборные сооружения (артезианские скважины) Новокуйбышевска будут выведены из эксплуатации, а вода станет подаваться из системы водоснабжения Самары. Это фактически приведет к объединению водопроводных сетей двух городов, – рассказал декан факультета инженерных систем и природоохранного строительства Самарского политеха Дмитрий Тараканов.

В эксплуатацию будут введены два водовода, по которым вода будет доставляться из Самары через Волжский район в Новокуйбышевск. Помимо этого, запланировано строительство аккумулирующих резервуаров, установки для обеззараживания воды, насосных станций для подачи воды.

Заказчиком проекта выступает региональный минстрой. На работы отведено более 109 млн. рублей. Начать реализацию проекта должны уже в этом году – в ближайшее время специалисты приступят к проектированию новых водоводов.