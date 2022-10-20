Самарские педагоги взяли призовые места в финале национального чемпионата «Навыки мудрых»

Во время конкурса участники решали задачи, с которыми они сталкиваются на рабочем месте. Фото: правительство Самарской области

В Новосибирске подвели итоги 5-го национального чемпионата «Навыки мудрых». Участие в нем приняли более 300 специалистов в возрасте 50+ из 60 регионов России. В их числе – педагоги из Самарской области. Специалисты представили регион в 8 компетенциях. Сразу три человека завоевали бронзовые медали.

В компетенции «Кузовной ремонт» третье место занял преподаватель Тольяттинского машиностроительного колледжа Алик Идиатуллин. За 38 лет трудовой деятельности он воспитал сотни настоящих профессионалов.

Вместе с тольяттинским педагогом бронзовым призером стала преподаватель Самарского торгово-экономического колледжа Илона Сазанова. Она завоевала третье место в компетенции «Предпринимательство». Помимо педагогики, Илона Сазанова возглавляет бизнес по изготовлению браслетов и других носителей с QR-кодом, а также является руководителем проектов победителей «Свое дело» и «Бизнес лидер».

Еще один педагог, занявший третье место в чемпионате – учитель лицея №16 города Жигулевск Наталья Карташова. Она показала достойный результат в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

– Искренне поздравляю коллег. Они доказали свой профессионализм на Всероссийском уровне, вошли в тройку лучших специалистов нашей страны, а это значит, что они могут на очень высоком уровне подготовить студентов, – отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.