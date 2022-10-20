В Самаре реконструкция цирка стартует в 2024 году

Информация о реконструкции цирка появилась несколько лет назад. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, когда начнется реконструкция здания Самарского цирка. Работы запланированы на 2024 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова.

По данным издания, проект реконструкции в настоящий момент находится в разработке. Документацию корректируют, чтобы присоединить новые площади. О стоимости капремонта здания можно будет говорить после разработки проекта. По предварительным подсчетам, работы обойдутся в 1,2 млрд. рублей.

Отмечается, что руководство также планирует направить заявку на включение в Федеральную адресную инвестиционную программу. Не исключено, что сделать это получится уже в следующем году.

Напомним, информация о реконструкции объекта появилась несколько лет назад. Осенью 2021 года Самарский цирк исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия.