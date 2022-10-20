Самарский «ОДК-Кузнецов» принял поздравления с юбилеем от президента РФ Владимира Путина

ПАО «ОДК-Кузнецов» ведет отсчет своей истории с 1912 года. Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В этом году самарское предприятие ПАО «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха празднует 110-летие со дня образования. Завод действует на территории Самары с 1912 года. На протяжении десятилетий его продукция имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации Военно-космических сил России.

Со значимой датой коллектив предприятия поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил телеграмму, в которой отметил внушительный вклад завода в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.

– Благодаря профессионализму и самоотверженности талантливых ученых, конструкторов, инженеров, специалистов коллективы заводов всегда с честью выполняли ответственные государственные задачи. Важно, что нынешнее поколение заводчан трудится основательно, с полной отдачей. Отрадно, что вы бережно храните преемственность поколений, продолжаете замечательные традиции, заложенные ветеранами, – отметил глава государства.

Самарская область сыграла важную роль в освоении космоса. Именно здесь была создана ракета, на которой Юрий Гагарин совершил полет в звездам. Спустя десятилетия после эпохального события роль самарских предприятий, в том числе, ПАО «ОДК-Кузнецов», стала еще значительнее. 21 сентября с космодрома Байконур был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-22». В этом есть заслуга и региональных предприятий – этот факт отметил губернатор Дмитрий Азаров, поздравляя заводчан с юбилеем.

– В том, что состоялся очередной успешный старт, конечно огромный вклад всех тружеников РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», «Тяжмаша». Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире, – подчеркнул Дмитрий Азаров.