Социальный бизнес Самарской области получит гранты на развитие своих проектов

Защита проектов состоялась в региональном центре «Мой бизнес». Фото: министерство экономического развития Самарской области

В региональном центре «Мой бизнес» состоялась защита проектов предпринимателей, имеющих статус «социальное предприятие» и претендующих на гранты. Участники представители разнообразные идеи. Проект Любови Фроловой из Тольятти предполагает пребывание детей во время каникул на базе детских клубов «Фролушка», а также группы кратковременного пребывания детей «Продленка». Предприниматель Светлана Трактирова представила проект школы скорочтения и развития интеллекта. А предприниматель из Тольятти Ирина Сергеева рассказала жюри о швейной мастерской «Ирис».

– Второй раз мы проводим конкурс социальных проектов, предоставляя безвозмездные субсидии на их реализацию. По итогам прошлого года гранты до 500 тысяч рублей получили 30 таких проектов. В этот раз в защите проектов принимают участие 53 предпринимателя, проекты большинства из них будут поддержаны, – рассказал министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, в рамках регионального конкурса грантов участники могут получить от 100 до 500 тысяч рублей на цели бизнеса. Для участия необходимо состоять в реестре социальных предприятий, а после – пройти обучение в рамках акселерационной программы и подать заявку на участие в конкурсе.

– В регионе растет число социальных предпринимателей. Если в 2020 году в реестре состояли только 23 предпринимателя, по итогам 2021 года их было 139, то сегодня их уже 170. Мы рассчитываем, что интерес к социальному предпринимательству будет только увеличиваться и готовы всесторонне поддерживать такие проекты, – подчеркнул Дмитрий Богданов.