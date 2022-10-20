Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового корпуса ЦРБ в селе Сергиевск

Новый корпус разместится за основным зданием центральной районной больницы. Фото: scrb.info

В четверг, 20 октября, губернатор Самарской области посетил с рабочим визитом Сергиевский район. В рамках поездки Дмитрий Азаров проверил строительство нового корпуса центральной районной больницы, расположенной в Сергиевске. Представитель подрядчика доложил главе региона, что работы на объекте выполняются в соответствии с графиком и по контракту должны быть завершены к концу года.

– Работы еще много. Понятно, что компания вы опытная. Надеюсь, что и здесь справитесь в назначенные сроки. Не подведите, – поставил задачу подрядчикам Дмитрий Азаров.

Строительство нового корпуса стартовало весной в рамках нацпроекта «Здравоохранение» . В данный момент строители приступили к устройству фасада, внутренних перегородок и потолка, внутренних инженерных сетей. В дальнейшем в отделение завезут новое современное оборудование: цифровой рентген-аппарат, маммограф, флюорограф, аппарат компьютерной томографии, ультразвуковое оборудование, аппараты функциональной диагностики и другую медицинскую технику.

– Несмотря на все сложности, санкции, закуплено современное и мощное оборудование. Все в наших руках, чтобы в обозначенные сроки справиться с задачей и уже в декабре открыть новое отделение, которое для некоторых районов сопоставимо с новым лечебным учреждением. Рассчитываю, что так и будет, – отметил Дмитрий Азаров.

В новом здании будут находиться кабинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, приемное отделение с противошоковой палатой и экстренной операционной. Планируется, что коллектив больницы также пополнят новые специалисты.

Как сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян, корпус сможет принять первых пациентов уже в декабре.