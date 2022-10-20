Суд вынес приговор экс-сотрудникам департамента управления имуществом Самары

Уголовное дело было рассмотрено в Ленинском районном суде. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-сотрудников самарского ДУИ. Чиновников признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию сообщили в городской прокуратуре.

Напомним, скандал вокруг руководства департамента управления имуществом Самары разгорелся в прошлом году. Следствие установило, что руководитель и его заместитель не предоставили жилье детям-сиротам, инвалидам и людям, проживающим в аварийном жилье. При этом свободные квартиры имелись, но они передавались сотрудникам департамента. Впоследствии жилье проходило процедуру приватизации.

– Одна из махинаций с муниципальной квартирой, предоставленной родственнице чиновника, была осуществлена им в 2021 году вместе со своим коллегой в обмен на предоставление тому служебного жилья, при том, что он ранее уже приватизировал жилье, – рассказали в прокуратуре Самары.

По данным надзорного органа, во время суда чиновники отрицали свою вину. Они сообщали, что заинтересованности у них не было – просто в фонде отсутствовало жилье. При этом действия по передаче имущества сотрудникам департамента и родственнице они считали правомерными.

19 октября 2022 года Ленинский районный суд признал чиновников виновными. Они приговорены к 2 и 1,5 годам условного срока с испытательным сроком по 2 года.

Однако на этом история не заканчивается. Прокуратура заподозрила одного из подсудимых в других эпизодах злоупотребления полномочиями.

Следствие полагает, что заместитель руководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в поселке Озерный. При этом несколько квартир так и не были приведены в порядок, однако подрядчик в лице ООО «ЛАГЕРТА» получил оплату в размере 135 тысяч рублей. Обвинительное заключение по данному делу уже направлено в суд.