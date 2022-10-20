Прокуратура обнаружила опасную детскую площадку в Самарской области

По данным прокуратуры, детская площадка не соответствует требованиям безопасности. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Отрадном обнаружили опасную детскую площадку. Игровой комплекс, о котором идет речь, расположен во дворе дома №5 по улице Сабирзянова и уже пришел в негодность. Информацию сообщили в городской прокуратуре.

Внимание надзорного органа привлекла качалка-балансир. По данным прокуратуры, металл на качели деформировался, по краям образовались острые углы. На деревянных сиденьях были обнаружены зазоры и повреждения, а элементы качели даже не закреплены болтами. И это – только часть повреждений.

– Резиновые элементы, на которые приземляется качалка-балансир, отсутствуют, в связи с чем функция пружины не выполняется. На качели отсутствует одно сиденье, практически по всей площадке имеются выступающие концы болтовых соединений, которые не защищены, – рассказали в прокуратуре Отрадного.

Отмечается, что в адрес и.о. главы города уже внесено представление об устранении нарушений. В данный момент оно находится на рассмотрении.