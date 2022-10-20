Дмитрий Азаров проинспектировал объекты социальной инфраструктуры Сергиевского района

Рабочая поездка состоялась в четверг, 20 октября. Фото: Юлия Рубцова

В четверг, 20 октября, губернатор Самарской области посетил Сергиевский район. Во время рабочей поездки глава региона осмотрел школы и ДК, которые открылись после капитального ремонта.

Один из таких объектов – школа в Светлодольске, где обучаются 150 человек. Здание было построено 40 лет назад и нуждалось в ремонте. Теперь на базе учреждения работает «Точка роста», в кабинетах появилось необходимое оснащение для лабораторных исследований, компьютерное и интерактивное оборудование.

– Здание нуждалось в обновлении – в плохом состоянии были инженерные коммуникации, система отопления. И сегодня у нас теплая, красивая, современная школа с самым современным оборудование, – рассказала директор школы Надежда Анцинова.

Рядом со школой расположен дом культуры – он также преобразился после капитального ремонта. Сегодня он представляет собой семейный культурно-досуговый центр, с 17-ю комфортными зонами, в том числе – для отдыха всей семьей. Помимо культурных программ, в здании проводятся занятия по художественной гимнастике.

В рамках поездки губернатор также посетил отремонтированную школу в поселке Сургут. В этом году здание преобразилось: здесь обновили кровлю, фасад, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, отремонтировали учебные классы, закупили новую мебель и оборудование. Была благоустроена и прилегающая к школе территория.

А в Сергиевске обновилась расположенная здесь детская школа искусств. В кратчайшие сроки в здании заменили кровлю и инженерные коммуникации, отремонтировали учебные классы, закупили новые музыкальные инструменты.

– По всей области происходят масштабные изменения, но в Сергиевском районе это происходит опережающими темпами. Конечно, это во многом и благодаря тому, здесь живут энергичные и активные люди. Район всегда на шаг впереди, я этому очень рад, готов и дальше помогать. Всегда хочется помогать тому, кто сам что-то делает, – подвел итог поездки Дмитрий Азаров.

В Сергиевском районе глава региона также провел совещание, посвященное социально-экономическому развитию муниципалитета.