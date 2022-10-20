В Самарской области ввели в эксплуатацию дорогу между селами Спиридоновка и Домашка

Ремонтные работы были завершены точно в срок - к 1 октября 2022 года. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области завершился ремонт автодороги «Кинель – Богатое» - Спиридоновка - Домашка – «Самара – Оренбург». В рамках нацпроекта было приведено в порядок 20 км трассы. Об этом сообщили в областном правительстве.

Работы на объекте стартовали в апреле и были завершены точно в срок – к 1 октября 2022 года. Специалисты выполнили переустройство верхнего и нижнего слоев асфальта и еще ряд работ.

В частности, на дороге было установлено 16 светофоров, 67 погонных метров пешеходных ограждений, 800 погонных метров тротуаров. Здесь также обновили 4 остановки и 4 пешеходных перехода, установили 600 сигнальных столбиков и 461 дорожный знак, нанесли разметку. Дорога уже введена в эксплуатацию.

Власти отмечают, что в данный момент ремонтные работы в рамках дорожного нацпроекта завершены на всех объектах Самарской области.