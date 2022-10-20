"Крылья Советов" проиграли "Зениту" в Кубке России после дубля Сергеева

Самарцы проиграли в упорной борьбе Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Самарский клуб "Крылья Советов" проиграл в кубковой игре "Зениту" на питерском стадионе. Матч стартовал с инициативы хозяев. Игроки питерской команды прижимали гостей к воротам. И уже на 18 минуте счет открыл Сергеев, бывший игрок "Крыльев". Иван подстерег мяч после углового удара, принял пас от Клаудиньо и зарядил прямо в сетку ворот.

Самарскому клубу пришлось постараться - причем в основном обороняя свои ворота. Богдан Овсянников еще несколько раз спасал свои ворота. В первом тайме голов больше не было.

Второй тайм начался с нескольких замен. Вместо Бейла и Витюгова на поле вышли Зотов и Коваленко. Но на 46 минуте Сергеев сделал дубль, приняв мяч от Вендела. Снаряд отправился в левый угол ворот. Счет 2:0.

Но гости не сдавались. На 80 минуте Чиркович после навеса от Пиняева отправил мяч в сетку головой, сократив отрыв до 2:1. После этого до конца игры самарцы пытались сравнять счет, но попытки оказались безуспешными.

В матче было две желтых карточки - у Максима Витюгова и Родригао.

Следующую игру команда проведет с Уралом 24 октября в 18:30.