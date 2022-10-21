Самарские журналисты отправили гуманитарную помощь коллегам из Мариуполя и Снежного

В посылки вошли необходимые для жизни и работы вещи. Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов России

Журналисты Самарской области оказали поддержку жителям и журналистам Мариуполя и города Снежное. В рамках акции, организованной Самарским областным отделением Союза журналистов России, они направили посылки с вещами, необходимыми для жизни и работы.

– Журналисты всегда проявляли солидарность по отношению друг к другу. Эта акция также нашла отклик у самарских СМИ. В акции приняли участие не только журналисты, но и жители Самары. Всем, кто откликнулся и протянул руку помощи, хочется сказать «огромное спасибо», – отметила секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова.

Гуманитарная помощь была собрана за месяц. Пунктом сбора стал Дом журналиста. Сюда принесли теплые вещи, книги, канцтовары, продукты, предметы гигиены и быта. Доставку собранных посылок к местам назначения взяло на себя Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Офицеры России». 17 октября машина с помощью отправилась к пункту назначения.