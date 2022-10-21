Больше половины самарцев хранят дорогие вещи на особый случай

Многие не пользуются особенными вещами, потому что они слишком праздничные и неудобны в повседневной жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы признались, что привыкли хранить дорогие вещи «для особого случая». Об этом в ходе совместного исследования ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research заявили 66% жителей.

В список таких вещей вошли красивые сервизы, дорогая одежда и обувь, столовое серебро, ювелирные украшения, качественный алкоголь. Многие респонденты рассказали, что доставали «особые вещи» только раз в жизни. По словам 21% опрошенных, они берегут их для юбилея. 17% достают такие вещи на каждый семейный праздник и на Новый год. Интересно, что у 28% самарцев «особый случай» пока так и не наступил.

При этом горожане признаются, что у них есть специальные праздничные украшения. Чаще всего это золото с бриллиантами (27%), семейные реликвии (20%) или необычные дизайнерские украшения (16%).

26% считают эти вещи слишком дорогими, чтобы доставать их каждый день. По 23% респондентов не пользуются особенными вещами, потому что они слишком праздничные и неудобны в использовании.