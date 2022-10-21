В Самаре мужчина из-за ревности ударил ножом свою многодетную супругу

После происшествия горе-муж уехал назад к друзьям, а жена – в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары попал под уголовное из-за нападения на свою супругу. Он ударил женщину ножом, а после спокойно уехал к друзьям. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел некоторое время назад. 26-летняя мама троих детей отдыхала дома вместе с подругой. Внезапно домой вернулся муж. Мужчина был пьян, между супругами возник конфликт на почве ревности.

– В ходе конфликта он ударил супругу кухонным ножом по ноге. После чего ушел из дома к друзьям, а женщина обратилась в медицинское учреждение, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В результате экспертизы было установлено, что здоровью пострадавшей был причинен легкий вред. В отношении ее 30-летнего супруга возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.