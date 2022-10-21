Наркотики, алкоголь и ВИЧ - в чем связь

При употреблении наркотических средств и злоупотреблении алкоголем риск заразиться повышается

ВИЧ-инфекцию также называют болезнью поведения, когда образ жизни человека приводит его к заражению. При употреблении наркотических средств и злоупотреблении алкоголем риск заразиться повышается.

Риск заразиться ВИЧ очень высок при использовании общих шприцов и посуды для наркотических инъекций. Употребление даже легких наркотиков является фактором риска, поскольку провоцирует потерю контроля над поведением и может привести к случайным половым связям. То же самое справедливо и по отношению к алкоголю.

Кроме того, люди, подверженные пристрастию к употреблению наркотиков или чрезмерно потребляющие алкоголь, не столь ответственно относятся к лечению.

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