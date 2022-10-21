В Тольятти женщина на «четырнадцатой» наехала на бордюр и столкнулась с иномаркой

После столкновения "Мазда" продолжила движение и въехала в металлическое ограждение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в четверг, 20 октября, в Тольятти произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Иномарка и отечественное авто столкнулись в Автозаводском районе, пострадали двое человек.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась в 13:05 на Московском проспекте. 46-летняя женщина-водитель «четырнадцатой» ехала в сторону Ленинского проспекта. Около дома №23 она въехала в бордюр, после чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой». После столкновения иномарка продолжила движение и допустила наезд на металлическое ограждение.

– В результате ДТП пострадали два человека. Женщине-водителю «ВАЗ 2114» назначено стационарное лечение, 48-летней женщине-водителю «Мазды» – амбулаторное, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.