Профилактика ВИЧ-инфекции состоит в соблюдении несложных, но очень важных правил

Важно соблюдать меры предосторожности

Следует избегать вредных и опасных привычек, таких как употребление наркотиков или злоупотребление алкоголя. Даже легкие наркотики влияют на сознание и могут привести к случайным и незащищенным половым связям. То же самое справедливо и в отношении алкоголя.

Важно не только знать о правилах безопасности и помнить о факторах риска, но и соблюдать меры предосторожности, а также регулярно проходить тестирование.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter