Дмитрий Азаров обсудил с жителями Сергиевского района вопросы развития

Совещание по социально-экономическому развитию муниципального образования состоялось 20 октября. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 20 октября, глава региона Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Сергиевский район провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона, депутатский корпус и местные активисты.

Жители района обратились к губернатору с просьбой о строительстве современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Сергиевске. Дмитрий Азаров пообещал, что этот вопрос будет решен в ближайшие годы, средства предусмотрят в областном бюджете.

Жители Калиновки предложили привести в порядок сельский дом культуры. Здесь расположена библиотека, работают спортивные и творческие объединения.

– Приложу максимальные усилия, чтобы ваш дом культуры попал в список, где будет проведен ремонт, чтобы проект получил поддержку. Рассчитываю, что добьемся выделения средств, – подчеркнул в ответ Дмитрий Азаров.

Еще один вопрос – ремонт водопроводных сетей в селе Черновка, где проживает более тысячи человек – «взят на карандаш». После того, как проект будет подготовлен, а средства в муниципальном бюджете – предусмотрены, регион окажет поддержку в реализации этой идеи. Губернатор поручил отработать эти вопросы в кратчайшие сроки.

В ближайшее время власти также намерены решить вопрос с развитием территории Голубого озера. Здесь запланировано создание необходимой инфраструктуры для туристов и бизнеса, с максимальным сохранением природного ландшафта.

– Это достояние Самарской области. Я бы очень хотел, чтобы это место было красивым и комфортным, чтобы этой жемчужине мы создали достойную огранку, – отметил губернатор, добавив, что он готов изыскать финансы. Однако перед реализацией проекта нужна четкая концепция.

Во время встречи глава муниципалитета Анатолий Екамасов доложил Дмитрию Азарову о проведенных в районе работах, в том числе по ремонту и благоустройству, а также о поддержке мобилизованных и их семей. В частности, за каждой семьей закреплен сотрудник от администрации, который в круглосуточном режиме находится на связи с ними.

– Сергиевский район всегда славился своей чуткостью и неравнодушием. Поэтому хочу выразить искренние слова благодарности моим землякам за инициативу, за оказанную помощь и поддержку. Безусловно, работа в данном направлении будет продолжена. Обещаю, что ни одна семья не останется без внимания, мы своих не бросаем, – подчеркнул Дмитрий Азаров.