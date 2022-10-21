Оперативники задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице Венцека в Самаре

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности громкой истории, произошедшей в Самаре ночью 14 октября. Очевидцы сообщали, что неизвестный открыл стрельбу на пересечении улиц Венцека и Водников. Мужчина несколько раз выстрелил по припаркованному автомобилю, а после уехал.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, полицейским удалось выйти на стрелка. Им оказался безработный ранее не судимый 37-летний житель одного из соседних регионов.

– Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 91 УПК РФ. У задержанного изъят травматический пистолет, которым он владеет на законных основаниях, – информируют в ГУ МВД по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.