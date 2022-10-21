«Самараэнерго» поощрило своих клиентов за прогрессивность мышления, экологичность и ответственность

«Самараэнерго» планирует и в будущем поощрять пользователей своих электронных сервисов

Крупнейшая энергосбытовая компания Самарской области завершила акцию, стимулирующую пользователей электрической энергии использовать электронные квитанции вместо бумажных. Новый цифровой формат счета на оплату электроэнергии удобнее не только тем, что доставляется мгновенно и всегда под рукой в смартфоне или компьютере, но к тому же он гораздо экологичнее. Электронная квитанция сохраняет в целости деревья, нужные для производства бумаги. В период распространения коронавирусной инфекции и иных бронхолегочных заболеваний использование всех возможностей дистанционных сервисов (получение квитанций, передача показаний, оплата энергии) в том числе помогает сократить число походов в клиентские офисы и уменьшить вероятность встретиться с носителями инфекции по дороге.

В акции участвовало около 15 500 клиентов «Самараэнерго», использующих электронные квитанции не менее 4 месяцев и не имеющих задолженности. Среди таких экологичных, ответственных и прогрессивных жителей региона было разыграно 100 карт на покупки в одной из сетей супермаркетов номиналом 3 000 рублей. Среди тех клиентов, кто использует электронные квитанции более года были так же разыграны сертификаты на сумму 50 000 рублей с возможностью их обналичить в одном из магазинов электронной техники. Счастливцами оказались клиенты, обслуживаемые в Жигулёвском, Красноярском и Кошкинском отделениях «Самараэнерго». В ближайшее время призы будут вручены победителям.

«Самараэнерго» планирует и в будущем поощрять пользователей своих электронных сервисов и призывает всех потребителей электрической энергии активно использовать возможности современных digital-коммуникаций.

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ПАО "Самараэнерго"

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