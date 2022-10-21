Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»

Глава региона осмотрел курорт в рамках рабочей поездки в Сергиевский район. Фото: Юлия Рубцова

В рамках рабочей поездки в Сергиевский район, которая состоялась 20 октября, губернатор Самарской области посетил курорт «Сергиевские минеральные воды». Глава региона оценил условия, которые были созданы в многопрофильном лечебном центре, и обсудил с руководством учреждения планы дальнейшего развития санатория.

Комплексная работа по обновлению курорта началась четыре года назад. Модернизацию объекта начал собственник санатория Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Дмитрием Азаровым. В санатории появилось современное лечебное оборудование, в том числе, уникальное для Самарской области. В данный момент ведется системная работа по ремонту номерного фонда, благоустройству территории поселка Серноводск.

– Выводы, которые можно сделать сегодня: курорт меняется. Меня это радует. Мы сегодня убедились, что есть динамика, есть новое, самое современное оборудование, которое помогает людям восстанавливать здоровье, есть обновленные номера, в которые приятно зайти, есть повышение сервиса предоставления услуг и качества медицинской помощи, – оценил проведенную работу Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что преобразить санаторий удалось благодаря новой управленческой команде. ФМБА находится в постоянном контакте с руководством региона, что позволяет решать вопросы модернизации на федеральном уровне.

– Благодарен, что наши совместные предложения были поддержаны и одобрены. В том числе, новое оборудование появилось здесь благодаря поддержке федерального медико-биологического агентства, лично Веронике Скворцовой, – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров сообщил, что регион готов и дальше помогать в создании комфортной среды и условий для пациентов и отдыхающих, повышении уровня благоустройства. Глава региона уверен, что преображение санатория будет продолжаться.

– Курорт вернул своих клиентов, и сейчас практически полностью заполнен. Я уверен, что интерес к этому эффективному курорту, к нашим источникам будет только возрастать, – подвел итог губернатор.