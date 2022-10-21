Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2022 8:59

В Самаре задержали мужчину, который стрелял в автомобиль в центре города

Стрелок несколько раз выстрелил в припаркованную машину
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Подозреваемый оказался 37-летним безработным жителем одного из регионов.

Подозреваемый оказался 37-летним безработным жителем одного из регионов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники задержали стрелка, который открыл стрельбу на пересечении улиц Венцека и Водников в Самаре. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 14 октября текущего года. Очевидцы сообщали, что неизвестный обстрелял припаркованный автомобиль, а после уехал. В деле начали разбираться правоохранители. В результате личность стрелка была установлена.

– Подозреваемый оказался 37-летним безработным жителем одного из регионов. Ранее он не был судим. Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. У него изъят травматический пистолет, которым мужчина владеет на законных основаниях, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.