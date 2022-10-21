В Самаре задержали мужчину, который стрелял в автомобиль в центре города

Подозреваемый оказался 37-летним безработным жителем одного из регионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники задержали стрелка, который открыл стрельбу на пересечении улиц Венцека и Водников в Самаре. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 14 октября текущего года. Очевидцы сообщали, что неизвестный обстрелял припаркованный автомобиль, а после уехал. В деле начали разбираться правоохранители. В результате личность стрелка была установлена.

– Подозреваемый оказался 37-летним безработным жителем одного из регионов. Ранее он не был судим. Мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. У него изъят травматический пистолет, которым мужчина владеет на законных основаниях, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.