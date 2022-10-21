В Самаре местным жителям рассказали, как меньше тратить в магазинах

Жители смогут сэкономить в магазинах Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают ежедневно проводить проверки в магазинах. В областной столице жителям рассказали, как сэкономить на продовольственных товарах.

По данным городской администрации на 21 октября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 370 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель за 20/49 рублей в «Ашане» Советского района. Подсолнечное масло за 73,99 рубля/литр в «Магните» Куйбышевского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине.