В Самарской области отремонтировали еще одну дорогу в 2022 году

На дорожное покрытие нанесли разметку термопластиком. Фото: минтранс Самарской области

В Самарской области в этом году отремонтировали дорогу "Самара - Волгоград" - Осинки - Безенчук. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Обновленное дорожное полотно появилось на участке км 8+000 - км 18+560. Теперь автомобилисты будут ездить по ровной дороге, а не попадать из одной ямы в другую, как было до ремонта.

Также там установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Фото: минтранс Самарской области

Специальным составом дорожные работники укрепили обочины. Помимо этого, были отремонтированы водопропускные трубы, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Ну и в завершении была нанесена разметку термопластиком.

Данная трасса имеет высокую социальную значимость для местных жителей: она связывает сельские поселения, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Также дорога обеспечивает подъезд к федералке Р-229.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре отремонтировали основную дорогу в поселке Шмидта

Местные жители долгое время ждали обновления проезжей части (подробности)

В Самарской области ввели в эксплуатацию дорогу между селами Спиридоновка и Домашка

Работы были выполнены на 20 км автодороги (подробности)