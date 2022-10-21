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Общество21 октября 2022 10:54

Маршрут из Москвы в Самару вошел в топ-10 популярных направление на ноябрьские праздники

Специалисты поделились данными
Алена ПРОВКИНА
Многие граждане собираются посетить Самару

Многие граждане собираются посетить Самару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие жители столицы собираются провести ноябрьские праздники в Самаре. Специалисты поделились самыми популярными направлениями этой осени.

По данным аналитиков Туту.ру, маршрут Москва-Самара вошел в топ-10 популярный авианаправлений. Отмечают, что билеты на перелеты стали доступнее на 10-13% по сравнению с прошлым годом. Средний чек по стране – 10,8 тысяч рублей в обе стороны. В России чаще всего жители покупают билеты в самый последний момент – за два-три дня до вылета.

На первом месте популярных направлений – Москва-Сочи, на втором – Москва-Санкт-Петербург, Москва-Самара оказалось на 8 месте. Помимо этого, многие путешественники предпочитают добираться до других городов на автобусе и собственном автомобиле.