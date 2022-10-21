Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по поддержке социального бизнеса и СОНКО

Социальным предпринимателям региона доступны льготные микрозаймы. Фото: минэкономразвития Самарской области

Самарская область по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства вошла в первую десятку регионов страны и заняла 8 место.

— Большой вклад в развитие этой сферы вносит социальный бизнес, который создает рабочие места для пенсионеров, инвалидов, многодетных матерей, студентов. В 2020 году было 23 таких предпринимателя, а сегодня их уже 170, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящий момент в регионе подводят итоги конкурса грантов на реализацию проектов социального предпринимательства. В центре «Мой бизнес» в течение двух дней проходила презентационная сессия, на ней участники представляли свои проекты. Победители получат в качестве финансовой поддержки от 100 до 500 тысяч рублей.

Социальным предпринимателям доступны также льготные микрозаймы гарантийного фонда Самарской области по минимальной ставке 1% годовых. Получается до 5 миллионов рублей, сроком до 2 лет при предоставлении залога и поручительства.

На сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано 4442 некоммерческих организаций, из них около 80% являются социально ориентированными. Региональное минэкономразвития каждый год проводит конкурс грантов на реализацию социальных проектов. В этом году 56 проектов получат безвозмездные субсидии до 2 миллионов рублей.

На этой неделе президент России Владимир Путин дал высокую оценку социально-экономическому развитию Самарской области. Во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым глава государства отметил, что проекты, которые реализуются на самарской земле, создают «хорошие предпосылки для будущего развития».