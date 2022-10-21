В Самаре некоторые дома останутся без холодной воды с 25 по 28 октября 2022 года

Специалисты проведут необходимые работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить плановые работы. Работники ресурсной компании назвали предварительные адреса, где пройдет отключение холодного водоснабжения с 25 по 28 октября 2022 года.

По данным «РКС-Самара», сотрудники компании хотят провести замену пожарного гидранта, задвижек д-200 мм и произвести врезку в водопроводную линию. Работы пока что планируют на следующих адресах: улица Пензенская; Горная; 3-й переулок (дома с 1 по 44); 4-й переулок (дома с 1 по 35); 5-й переулок (дома с 1 по 45); 6-1 переулок (дома с 1 по 14); Авиационная, 1; Воронежская; театральный проезд; Победы; Краснодонская; Свободы; Осетинская, Засамарская слобода, Виталия Талабаева.

Пока адреса предварительный, в течение недели информация может измениться. Все подробности указана на сайте компании.