В Самарской области избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве рыбака топором

Мужчины выпивали, и в ходе разговора между ними произошла ссора. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения виновнику жестокой расправы над пожилым рыбаком. В настоящее время он заключен под стражу, сообщает СУ СК по Самарской области.

Напомним, 29-летний житель Ставропольского района подозревается в убийстве 71-летнего рыбака. В понедельник, 10 октября 2022 года тело мужчины с множественными ранами головы обнаружили рядом с селом Лопатино.

Житель близлежащего дачного массива рассказал следователям, что познакомился с погибшим во время совместной рыбалки. Мужчины выпивали, и в ходе разговора между ними произошла ссора, после которой подозреваемый ушел домой. Через некоторое время он снова встретился с рыбаком, но на этот раз ссора переросла в драку.

Так, 29-летний парень несколько раз ударил пожилого мужчину топором по голове. Он забрал телефон и велосипед погибшего, который впоследствии выкинул в озеро, и скрылся. Расследование уголовного дела продолжается.