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Общество21 октября 2022 13:18

В Самаре утвердили повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья

Законопроект предусматривает увеличение максимальной выплаты по соцконтракту
Ирина СИНЕГУБОВА
Социальные контракты позволяют людям вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность.

Социальные контракты позволяют людям вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Самарской области утвердило новые размеры выплат по социальному контракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении из-за строительства метро.

— В новой редакции с 1 июля 2022 года сумма выплат на индивидуальную предпринимательскую деятельность увеличивается с 250 до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей, — сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день объемы заключаемых соцконтрактов выросли, каждый год на эти цели направляется более 1 миллиарда рублей. Социальные контракты позволяют людям вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность.

В Самарскую губернскую думу направили законопроект, который предусматривает увеличение максимальной выплаты по соцконтракту. Денежные средства могут помочь в приобретении оборудования и материалов.

Помимо этого, правительство Самарской области приняло проект закона, который позволяет увеличивать гарантии по предоставлению жилплощади людям, которые проживают в зоне расселения из-за строительства новой станции метро «Театральная».