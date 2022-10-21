В Самаре утвердили повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья

Социальные контракты позволяют людям вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Самарской области утвердило новые размеры выплат по социальному контракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении из-за строительства метро.

— В новой редакции с 1 июля 2022 года сумма выплат на индивидуальную предпринимательскую деятельность увеличивается с 250 до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства со 100 до 200 тысяч рублей, — сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день объемы заключаемых соцконтрактов выросли, каждый год на эти цели направляется более 1 миллиарда рублей. Социальные контракты позволяют людям вести личное подсобное хозяйство, предпринимательскую деятельность.

В Самарскую губернскую думу направили законопроект, который предусматривает увеличение максимальной выплаты по соцконтракту. Денежные средства могут помочь в приобретении оборудования и материалов.

Помимо этого, правительство Самарской области приняло проект закона, который позволяет увеличивать гарантии по предоставлению жилплощади людям, которые проживают в зоне расселения из-за строительства новой станции метро «Театральная».