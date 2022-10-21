В Самарской области мужчина незаконно поставил ларек с шаурмой у торгового центра

Мужчина незаконно поставил ларек с едой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мужчина незаконно расположил точку общественного питания у торгового центра. Как оказалось, владелец участка не предоставил всех документов своему партнеру.

По информации пресс-службы УФССП России по Самарской области, торговая площадь является совместной собственностью. Один из владельцев не согласовал со своим бизнес-партнером размещения арендатора. После этого руководитель организации, не знающий о сдаче участка, обратился в суд, чтобы признать договор недействительным. Правоохранители удовлетворили иск.

Пристав-исполнитель предупредил владельца точки общепита и обязал демонтировать ларек. Мужчина игнорировал требования и продолжал торговлю блюд. Тогда с должника взыскали сбор в размере 5 тысяч рублей. Только запрет на выезд заграницу побудил мужчину исполнить решение суда.