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Общество21 октября 2022 13:41

В Самаре заработает новая цифровая фотовыставка «Природа России: от Калининграда до Сахалина»

Посмотреть работы можно будет на склоне площади Славы
Ирина СИНЕГУБОВА
Посмотреть экспозицию сможет каждый желающий ежедневно с 9:00 до 22:00. Фото: О. Кирюшкин

Посмотреть экспозицию сможет каждый желающий ежедневно с 9:00 до 22:00. Фото: О. Кирюшкин

В понедельник, 24 октября, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы заработает новая цифровая фотовыставка «Природа России: от Калининграда до Сахалина».

— Новая экспозиция состоит из 200 крупномасштабных фотографий, отражающих многообразие природного мира на территории страны, — сообщает правительство Самарской области.

На кадрах представлены пейзажи, растения и дикие животные. Авторами работ являются члены фотообъединения самарского областного отделения Союза журналистов России. Возрастное ограничение у выставки отсутствует.

Она направлена на повышение интереса к географии, формирование знаний о природе, а также воспитание любви и бережного отношения к окружающему миру. Посмотреть экспозицию сможет каждый желающий ежедневно с 9:00 до 22:00.