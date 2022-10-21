Все муниципалитеты Самарской области подготовлены к наступлению холодов

Батареи теплые уже во всех 23 566 многоквартирных домах Самарской области. Фото: администрация Самары

В Самарской области муниципальные образования готовы к наступлению холодов: отопление дали в соответствии с графиком.

Как отметили в региональном правительстве, подготовка муниципальных образований выполнена в полном объеме. Чтобы не возникло аварийных ситуаций, специалисты подготовили резервные источники электроснабжения. Есть также тепловые центры и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Полностью подготовлены к наступлению холодов все 23 566 многоквартирных домов Самарской области, 1327 медицинских учреждений и 1086 учреждений образования.

В настоящее время большинство муниципальных образований направили в Ростехнадзор документы и заявки на получение паспорта готовности. Направить документы в ведомство муниципалитеты должны до 25 октября.