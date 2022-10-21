В Самарской области отремонтировали участок трассы «Самара – Волгоград» - Осинки – Безенчук

На территории района обновили почти 100 км дорог

В Самарской области продолжают реализовывать национальный дорожный проект. В регионе отремонтировали участок автодороги «Самара – Волгоград» - Осинки – Безенчук.

В рамках реализации проекта специалисты обновили дорожное покрытие, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, установили дорожные знаки и сигнальные столбики. Также рабочие нанесли разметку термопластиком. Отмечают, что дорога имеет высокую значимость для жителей региона. Она связывает сельские поселения и проводит маршрут общественного транспорта.

В Безенчукском районе ежегодно проводят работы на дорожных участках в этом году также привели в нормативное состояние дорогу Никольское – Купино – Толстовка – Звезда. Благодаря проекту, на территории отремонтировали почти 100 км дорог.