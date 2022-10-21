В Самаре мужчина окажется в тюрьме за то, что пырнул гостя ножом в шею

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местный житель убил своего гостя. Мужчина пырнул потерпевшего ножом в шею.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемого признали виновным в совершении преступления. По версии следствия, в прошлом году двое мужчин решили выпить в квартире злоумышленника. В процессе распития алкоголя между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры не смог сдержать эмоции и ударил гостя ножом в шею. От полученных травм потерпевший скончался.

Подсудимого признали виновным. Ему назначили скор лишения свободы в колонии строгого режима. Он проведет за решеткой 7 лет и 6 месяцев.