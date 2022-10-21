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Общество21 октября 2022 15:33

В Самарской области ребенку-инвалиду не выдали необходимое лекарственное обеспечение

Нарушения продолжались на протяжении 2,5 лет
Ирина СИНЕГУБОВА
Планируется взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Планируется взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Богатовском районе Самарской области 11-летнему ребенку-инвалиду в медицинском учреждении не выдавали необходимое лекарственное обеспечение. Права ребенка защищает прокуратура.

— Ребенок с 2014 года наблюдается в Богатовской центральной районной больнице с диагнозом «сахарный диабет 1 типа», — рассказали в прокуратуре Самарской области

Как выяснилось, на протяжении 2,5 лет, в период с января 2020 года по август 2022 года, не выписывались и не выдавались ланцеты. Количество выданных тест-полосок не соответствовало потребностям.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием обеспечить ребенка тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови. Они должны выдаваться не менее 4 штук в сутки. Помимо этого, планируется взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.