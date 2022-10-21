В Самарской области двое мужчин решили хранить наркотики в гараже

Мужчины окажутся в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе города Тольятти Самарской области местные жители решили спрятать наркотики в гараже. Сотрудники полиции задержали злоумышленников.

По данным прокуратуры Самарской области, подозреваемый незаконно приобрели вещества и спрятали их в гаражном боксе. Мужчины хотели продавать наркотики. Правоохранители отмечают, что масса веществ соответствует особо крупному размеру.

В ходе следствия подсудимые отрицали свою вину и рассказывали, что купили наркотики для личного использование. Оценив доказательства, судья признал задержанных виновными. Их приговорили к колонии строгого режима на 10 лет.