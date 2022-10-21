Существенных осадков не ожидается: самарцам рассказали о погоде в выходные дни

Погода в выходные дни будет хорошей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о погоде в ближайшие выходные. К счастью, дождей не предвидится.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в выходные дни сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. Не смотря на облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем +3…+8 градусов, ночью -1…-6 градусов. Жители региона смогут насладиться сухой погодой.

Также синоптики отмечают, что в начале следующей недели губернию накроет зона осадков и порывистого ветра. Приближается фронтальные разделы с запада. Гражданам стоит приготовить теплые вещи и зонты.