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Общество21 октября 2022 16:00

Существенных осадков не ожидается: самарцам рассказали о погоде в выходные дни

Жителям Самарской области рассказали о погоде в ближайшие выходные
Алена ПРОВКИНА
Погода в выходные дни будет хорошей

Погода в выходные дни будет хорошей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о погоде в ближайшие выходные. К счастью, дождей не предвидится.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в выходные дни сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления. Не смотря на облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем +3…+8 градусов, ночью -1…-6 градусов. Жители региона смогут насладиться сухой погодой.

Также синоптики отмечают, что в начале следующей недели губернию накроет зона осадков и порывистого ветра. Приближается фронтальные разделы с запада. Гражданам стоит приготовить теплые вещи и зонты.