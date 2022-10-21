Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала, что должно включать в себя детское питание

Питание должно быть регулярным и дробным: по 4-5 раз в сутки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По словам самарского врача-гастроэнтеролога Елены Трифоновой, болезни пищеварительной системы у детей снижают качество жизни, отражаются на эмоциональном состоянии и социальной активности.

Это самое распространенное заболевание у детей. К нему приводят нарушение режима питания, неправильное питание, вредные привычки, эмоциональные нагрузки и стрессы у детей. Из-за нерационального питания могут сформироваться хронические заболевания.

Среди факторов риска: еда всухомятку, приём пищи 1-2 раза в день, обильная еда на ночь, переедание, недоедание с целью похудения, недостаточное содержание в рационе овощей, фруктов. Также важно, чтобы в рационе присутствовали крупы, животный белок, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы.

По словам специалиста, лучшим примером для детей являются их родители. В свободном доступе у детей должны быть тщательно вымытые овощи, фрукты, ягоды, зелень. Мясо лучше выбирать нежирных сортов, удалять видимый жир. Важно кормить детей и рыбой.

А вот крайне нежелательно употребление копченостей, колбас, майонеза, газированных напитков, кофе, острых приправ и чипсов. Нужно стараться максимально долго избегать знакомства детей с такими продуктами. Питание должно быть регулярным и дробным: по 4-5 раз в сутки.