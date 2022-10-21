В Донецкой и Луганской народных республиках открыты региональные отделения «Единой России»

Создание реготделений фиксирует то, что партия фактически занималась на этих территориях.

«Единая Россия» открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР. Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

В состав руководящих органов Донецкого отделения «Единой России» вошли представители команды главы Республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, отрасли культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе «Донецкая Республика», представляющего интересы жителей во всех сферах. В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тысяч человек.

В ЛНР в региональный политсовет «Единой России» вошли врио главы республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодежных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступление в партию подали более 22 тысяч жителей.

- Создание Донецкого отделения «Единой России» фиксирует то, чем партия занималась на территории региона вместе с общественными движениями ДНР: помощь людям, забота о них и защита, - отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак. - Партия сделает все для развития экономики и народного хозяйства, а также интеграции в законодательство РФ.

Партия откроет общественные приемные в новых регионах.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. Собрано более 500 млн рублей пожертвований на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.