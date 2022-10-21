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Общество21 октября 2022 16:33

В Донецкой и Луганской народных республиках открыты региональные отделения «Единой России»

Приоритетом остается помощь жителям и восстановление мирной жизни
Елена ЧЕЧЕНИНА
Создание реготделений фиксирует то, что партия фактически занималась на этих территориях.

Создание реготделений фиксирует то, что партия фактически занималась на этих территориях.

«Единая Россия» открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР. Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

В состав руководящих органов Донецкого отделения «Единой России» вошли представители команды главы Республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодежных и патриотических объединений, отрасли культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе «Донецкая Республика», представляющего интересы жителей во всех сферах. В регионе заявления на вступление в партию подали уже более 43 тысяч человек.

В ЛНР в региональный политсовет «Единой России» вошли врио главы республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодежных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культуры, спорта и здравоохранения. Заявление о вступление в партию подали более 22 тысяч жителей.

- Создание Донецкого отделения «Единой России» фиксирует то, чем партия занималась на территории региона вместе с общественными движениями ДНР: помощь людям, забота о них и защита, - отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак. - Партия сделает все для развития экономики и народного хозяйства, а также интеграции в законодательство РФ.

Партия откроет общественные приемные в новых регионах.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. Собрано более 500 млн рублей пожертвований на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.