Дым по всей улице: в Самаре загорелось заброшенное здание у бизнес-центра по улице Авроры

Дым распространился по всей улице Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

В Самаре загорелось заброшенное здание у бизнес-крепости «Башня» и Дома печати. Специалисты прибыли на место.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, происшествие зафиксировали вечером в пятницу, 21 октября 2022 года, в 19:46. Загорелось заброшенное здание по улице Авроры, 152. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. К тушению привлекли 2 единицы спецтехники и 9 человек.

Как сообщили очевидцы журналисту «КП-Самара», из-за сильного ветра вся улица была в дыме. После отъезда одной пожарной машины, сразу же на место прибыла еще одна. Скорее всего, возгорание возобновилось.