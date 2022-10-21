В Самаре на месте несанкционированной свалки высадили саженцы в рамках акции «Сохраним лес»

Крупную свалку общей площадью больше 8 га со строительными материалами обнаружили в 2019 году. Фото: администрация Самары

Сегодня, 21 октября, в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» на месте несанкционированной свалки в поселке Чкалова Кировского района высадили саженцы деревьев.

— На территории будет смешанный лес, там появятся такие деревья, как рябины, ясени, дубы и обыкновенные сосёнки, — рассказали в администрации Самары.

Крупную свалку общей площадью больше 8 га со строительными материалами обнаружили в 2019 году. Оттуда вывезли около 23 тысяч тонн мусора. Чтобы предотвратить повторное возникновение свалки и сохранить этот участок природы, решили высадить саженцы-крупномеры.

Было высажено более 300 саженцев. В их числе 50 рябин, которые станут кормовой базой для птиц. Работа в направлении ликвидации свалки специалисты продолжится: в следующем году нужно будет вывезти еще около 10 тысяч тонн мусора.