Появилось фото пылающего здания на территории Дома печати в Самаре 21 октября 2022 года

Дымом была охвачена значительная территория вокруг места происшествия. Фото: Татьяна ИЛЬИЧЕВА

Сегодня, 21 октября, произошел пожар на территории Дома печати в Самаре. Там загорелось заброшенное здание, расположенное на улице Авроры, 152.

— Сообщение о возгорании поступило в 19:46, его площадь составила 70 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Чтобы потушить пожар, на место прибыли две единицы спецтехники и 9 человек. На кадрах видно, что дымом охвачена значительная территория вокруг места происшествия.

— Вся улица в дыму. Одна пожарная машина уехала и снова вернулась. Здесь сильный ветер, видимо, снова разгорелось, — сообщает очевидец журналисту «КП-Самара».

Что стало причиной возгорания, на данный момент неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.