В Самаре демонтированную колонну со звездой направят на склад муниципального предприятия

Объект планируют отреставрировать. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают строительство новой станции метрополитена. Подготовительные работы проводят на перекрестке улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской.

По данным городской администрации, на территории расположены колонны, которые возводили в периметре сквера у площади Сельского хозяйства еще в 50-е годы. Граждане заволновались за сохранность объектов. Было принято решение демонтировать колонны и направить их на склад муниципального предприятия. Архитектурный объект на ответственном хранении.

Отмечают, что колонна нуждается в реставрации. Ее планируют восстановить и возвратить на свое место, сохранив историческую память города.